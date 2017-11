Mapas interativos, vídeos, galeria de imagens e informação genérica sobre os concelhos portugueses, levou a Associação da Economia Digital (ACEPI) a atribuir o prémio Navegantes XXI de Melhor Site/ APP ao projeto “Descubra”. Assim que instala a aplicação pode ler a mensagem: “Descubra o país que pensa conhecer"

Com uma interface dinâmica e apelativa, a APP “Descubra” apresenta um conjunto de ferramentas simples que, de forma rápida e intuitiva, ajudam o turista a explorar a região que pretende visita. Com download gratuito, o visitante tem acesso a informação sobre sítios a descobrir, a agenda diária de atividades locais, sugestões de atividades in e outdoor, onde dormir ou comer. Existe ainda a possibilidade de o utilizador criar um diário de Viagem que lhe permitirá construir a história da sua experiência e partilhá-la com os seus amigos e familiares.

Atualmente, cerca de 30 municípios fazem parte desta rede de conteúdos digitais de divulgação do património local. Entre eles, destaque para o concelho de Figueiró dos Vinhos, Misericórdia, Nelas, Odemira e Odivelas, estes últimos já com a versão 2 desenvolvida. Disponível para os sistemas iOs (iPhone e iPad) e Android, a versão 2 da aplicação “Descubra” apresenta novas funcionalidades, como a Realidade Aumentada, Perfil Personalizável, Mapas dedicados a Rotas e Percursos, imagens 360, Selfie com marca de água, avaliações, comentário e check in dos locais visitados.

O projeto “Descubra” foi desenvolvido numa parceria entre a WorldIT, Consultora de Sistemas de Informação, e a Digital Gravity.