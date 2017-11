‘O Senhor dos Anéis’ pode estar de volta, mas desta vez o sucesso de J.R.R. Tolkien poderá passar para a televisão em forma de série.

Segundo a revista Deadline, a série ainda está a ser escrita, mas já está a ser disputada por grandes distribuidoras. Chegou mesmo a ser negociada com a HBO com os valores a rondar os 170 e os 215 milhões de euros, mas o canal considerou serem muito altos, no entanto, a Amazon e a Netflix continuam na luta pelos direitos.

A produção poderá ainda ser feita em parceria com a Warner Bros, visto terem sido os responsáveis pela produção da saga no cinema. No entanto, ainda não há informação sobre uma possível data de estreia ou de elenco.

A saga arrecadou mais de 2,5 mil milhões de euros em bilheteiras a nível mundial e ganhou 17 Óscares.