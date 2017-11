O ator brasileiro, Thiago Rodrigues, pediu rescisão do contrato e está prestes a mudar-se para Portugal.

Thiago fez uma publicação nas redes sociais, em que agradece à estação brasileira, e onde afirma guardar muito boas memórias.

"Cheguei à Globo em 2003, cheio de sonhos, com muita vontade de conquistar o meu espaço", começa por escrever o ator. "Tive a honra de trabalhar com grandes ídolos, grandes artistas que me ajudaram muito. Diretores que me fizeram crescer e evoluir. Encontros inesquecíveis... Sou muito grato por tudo que vivi na Globo. Tenho as mais incríveis lembranças de todos os trabalhos em que participei", pode ler-se na publicação feita pelo brasileiro.

Thiago Rodrigues prepara-se para vir viver para Portugal, e deverá abraçar um projeto de representação em Portugal.