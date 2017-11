O padre Giselo Andrade, de 36 anos, assumiu a paternidade de uma bebé de três meses, mas continua a exercer funções como paróco do Monte, na ilha da Madeira.

De acordo com o Jornal de Notícias, o sacerdote já terá comunicado a D.António Carrilho, bispo do Funchal, que pretende continuar em funções na paróquia do Monte, afirmando, no entanto que, apesar da sua vontade, a decisão estará nas mãos do bispo.

Em declarações ao Jornal da Madeira, o bispo declarou numa cerimónia religiosa na paróquia do Livramento, que esta “questão não está encerrada", sublinhando ainda que o padre "deverá assumir as responsabilidades inerentes à situação".

"O que nós procuramos fazer é um discernimento, que é progressivo e pode ser um pouco lento, mas que é num diálogo franco e aberto entre o sacerdote e o bispo e o bispo e o sacerdote", afirmou D. António Carrilho.

No entanto, este sábado foram publicadas as nomeações pastorais para 2018, e não há, até ao momento, qualquer referência ao padre.

O JN revelou que a diocese explicou esta situação com o facto de que o padre Giselo colocou o seu lugar à disposição “para que se procure o que for melhor para a igreja”.