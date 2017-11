No próximo ano não haverá alterações ao valor da taxa cobrada aos turistas que passam a noite em Lisboa, mas o montante poderá sofrer um aumento em 2019. A reavaliação do valor da taxa até 1 de janeiro de 2019 foi a solução encontrada entre bloquistas e socialistas, durante as negociações.

Atualmente, o valor da taxa cobrada é de um euro, e os bloquistas durante a campanha eleitoral queriam subir a taxa para dois euros, com o objetivo de aumentar as receitas e investir na área da higiene urbana, transportes públicos e zonas da cidade que estão a sofrer maior pressão turística. Medina concordou com esta segunda medida, mas para já ainda não confirmou a subida, preferindo falar numa reavaliação do valor no próximo ano.

Segundo o Diário de Notícias, a ideia é avaliar primeiro a execução da taxa turística municipal e posteriormente tomar uma decisão quanto ao valor da taxa cobrada aos turistas. Para já, o valor arrecadado será usado para melhorar os serviços públicos na capital.

A taxa municipal turística está em vigor desde o ano passado e traduz-se na cobrança de um euro por noite até ao valor máximo de sete euros por dormida em cada sítio turístico e de alojamento local.

Em 2016, a taxa rendeu 13 milhões e meio de euros à autarquia e prevê-se que este ano renda 15 milhões de euros.