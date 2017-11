"Estamos a acompanhar com preocupação [a situação]. Está a ser investigada a origem do surto. Têm de ser dados esclarecimentos o mais breve possível a toda a população e tem de se resolver o problema", disse a líderdo BE.

Catarina Martins falou aos jornalistas à margem de uma visita à escola Dr. Costa Matos, em Vila Nova de Gaia, e referiu que o Bloco de Esquerda já pediu reuniões à direção do hospital e à Direção-Geral de Saúde de forma a poder "compreender o que está a acontecer e o que está a ser feito".

“O parlamento está em debate orçamental e fará as necessárias audições com o ministro da Saúde e todos os intervenientes da área. Mas o BE, ainda mesmo antes desse debate parlamentar, pediu reuniões e está atento e preocupado", acrescentou também.

Recorde-se que até ao momento foram diagnosticadas 26 pessoas com a doença, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.