Um dos ‘filmes’ passa-se no parque de estacionamento da discoteca Lust in Rio, a cerca de 300 metros do Urban Beach. O vídeo regista uma agressão de um grupo a um jovem. Enquanto um lhe dá murros na cara e o pontapeia na barriga, outros dois agarram-no para que não se possa defender. No final do vídeo, vê-se os seguranças a aparecerem de mãos nos bolsos. Nesta situação, terão optado por não se envolverem.



Um outro vídeo, gravado noutra zona de Lisboa, mostra as agressões entre vários jovens do sexo feminino e masculino. “São coisas destas que a gente tem de filmar para passar à comunicação social para ver o que se passa na realidade da noite”, diz o autor do vídeo.



Outra voz masculina acrescenta que “os seguranças não se vão meter porque depois alguém pode estar a gravar e os seguranças é que são culpados”. No terceiro vídeo, captado no último fim de semana, nas Docas, em Lisboa, um jovem é agredido violentamente, sem que apareça um polícia nas proximidades. Neste caso, a esquadra policial fica a menos de 500 metros.



Recorde-se que o vídeo captado no Urban Beach resultou na detenção de três seguranças, dos quais um, acusado por ofensas à integridade física, foi entretanto libertado com termo de identidade e residência (TIR), tendo os outros dois ficado em prisão preventiva, indiciados do crime de homicídio na forma tentada.

Veja o vídeo gravado junto ao Lust in Rio aqui