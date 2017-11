No próprio dia, Tim assumia pela primeira vez o estado de saúde de Zé Pedro. "No início não sabíamos se a saúde do Zé Pedro ia aguentar o esforço necessário; esta incerteza marcou a digressão, mas graças aos deuses e ao ânimo do Zé tivemos grandes concertos por todo o país, e ele só não tocou em Toronto por imposição nossa", escreveu no Expresso.

O concerto no Coliseu "foi montado para, de alguma forma, proteger a saúde do Zé (e a nossa) com um pequeno espaço acústico no meio para recuperar o fôlego". O guitarrista descobriu ser portador de Hepatite C em 2001 e desde então submeteu-se a diversos tratamentos.

Em 2011, submeteu-se a um transplante de fígado que o obrigou a ausentar-se de alguns concertos. Este ano, foi visto mais magro que o habitual e sem a habitual participação enérgica nos Xutos & Pontapés, como o ser o primeiro intermediário com o público ou as múltiplas entrevistas em que habitualmente se desdobrava.

No dia do concerto, Zé Pedro não escondeu a expetativa em publicações nas redes sociais.

No rescaldo, deixou uma mensagem a todos os que gritaram pelo seu nome:

"Entrar em qualquer sala com lotação esgotada é maravilhoso. Os Coliseus tem uma magia muito própria e o concerto de ontem foi muito especial. Como sabem tenho andado na luta da vida com alguns problemas de saúde... Tentei e tento dar sempre o melhor de mim. O vosso carinho, o vosso amor, a vossa energia, toda a força que me transmitem é-me tão forte e vital que só posso humildemente agradecer... Obrigado também a todos os que ontem gritaram o meu nome e fizeram com que tivesse força para continuar naquele palco até ao fim. Obrigado à Cristina [esposa] e aos X&P por tudo e por tanto. Amanhã começo um novo tratamento e garanto que é para GANHAR. EU SEI LUTAR E ACREDITO."

Os Xutos & Pontapés vão agora concentrar-se na gravação de um novo álbum, o sucessor de "Puro" de 2014.