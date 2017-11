Segundo um estudo apresentado no congresso do Congresso Americano de Alergia, Asma e Imunologia quase metade das alergias aparecem quando já somos adultos.

O estudo feito pela Northwestern University revelou que as alergias alimentares estão a aumentar de uma forma geral, tanto nas crianças como nos adultos. No entanto, no caso dos adultos, as alergias que aparecem nessa fase representam 45% dos casos.

Para o estudo foram analisados 53.575 adultos norte-americanos e descobriu-se ainda que o marisco é a alergia mais comum nos adultos com 3.6% e de seguida estão os frutos secos com 1.8%.