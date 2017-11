Sobre mundos e ostras

Nunca se viajou tanto, se colecionaram tantos países e se conviveu tão de perto com o exótico, mas nesta época de glorificação da viagem continuamos quase tão presos aos horizontes da nossa rua como antes

O mundo é complicado, cheio de outros costumes, línguas estranhas, histórias desconhecidas; a minha rua é mais serena; a minha casa, a minha família. Interessa-nos sempre mais a vida banal dos que conhecemos pelo nome que a vida extraordinária de quem nem o nome, por vezes, somos capazes de pronunciar. Mesmo quando se enchem as estantes de livros de viagens e guias de outras ruas do mundo.

A verdade é que continuamos a viver em mundos no mundo. O mundo da casa, o mundo da família, o mundo da nossa rua, o mundo do nosso bairro, cidade, o mundo do país em que vivemos. A partir daqui, o mundo é um lugar exótico que vamos conhecendo em incursões turísticas. Nunca se conheceu tanto o mundo e tão pouco se mudou no conhecimento do mundo.

Uma praia em Punta Cana, um museu em Amesterdão, um almoço à beira da estrada no Vietname. Há quem junte países como quem coleciona pauzinhos de Mikado – um jogo, mais do que existência. Preferem quantidade à qualidade. Chegam a fazer lembrar pistoleiros a contabilizar cadáveres com riscos feitos no revólver.

O mundo está aí, ao alcance de um voo low-cost, e a maneira como nos relacionamos com ele mantém a mesma filosofia.

Lembro-me do fascínio que exerceu no meu eu adolescente a “Patagónia”, de Bruce Chatwin, sobre essa paisagem cheia de nada e de histórias no sul da América do Sul, e da estranheza com que via pessoas colecionar, numa espécie de passaporte criado para o efeito, carimbos dos sítios mais emblemáticos por onde o escritor inglês havia passado. O que significavam essas páginas carregadas de carimbos de lugares? Que viagem era essa que desconhecia?

Paul Bowles, que sabia bastante da arte de viajar, escreveu em “O Céu que Nos Protege”: “Como somos frágeis sob o céu que nos protege. Para além do céu protetor há um universo vasto e negro e nós somos tão pequenos.” E é essa pequenez que nos afeta – perante o vasto e desconhecido mundo, preferimos a proteção do conhecido, dos rostos que são como nós, dos amores e desamores dos vizinhos, das avenças e desavenças da família. Para o lado de quem voltamos para mostrar as fotografias dessas incursões no mundo.

Como diria Pessoa, “o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,/ mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia/ porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia”; num poema que termina com aquilo que sentimos a maior parte do tempo – “o rio da minha aldeia não faz pensar em nada/ quem está ao pé dele está só ao pé dele”.

Os revoltosos da Bounty, a parte da tripulação do HMS Bounty que se amotinou, a 29 de abril de 1789, por causa da disciplina do seu capitão, navegaram para uma ilha fora das rotas de navegação, Pitcairn – onde só tinham chegado por mero acaso e que estava mal situada no mapa, um erro de 200 milhas náuticas que lhe dava a proteção suficiente para evitar o enforcamento (pena de então para os amotinados). Os revoltosos da Bounty fecharam-se do mundo por causa do seu crime e, com uns quantos homens e mulheres taitianos, criaram um novo mundo em Pitcairn – na segunda maior ilha das quatro que compõem o pequeno arquipélago no Pacífico Sul.

No final do séc. xix, o mundo dos amotinados da Bounty (que Hollywood adaptou para o cinema em duas ocasiões e tem uma extraordinária interpretação de Charles Laughton na primeira) e das suas mulheres taitianas era um pequeno e admirável mundo novo. Longe da cinzenta Albion e dos trabalhos forçados do navio, os amotinados criaram o mundo que puderam depois de cortarem com o mundo que conheciam. A pequena ilha onde aportaram passou a ser o seu único mundo.

Mais de dois séculos volvidos, Pitcairn continua a ser habitada, na sua maioria, por descendentes dos nove amotinados e dos taitianos que os acompanharam. Com uma população permanente de pouco mais de 50 pessoas.

O mundo pode ser apenas uma pequena ilha no meio do Pacífico porque as circunstâncias assim o ditaram, mas quando, por exclusiva vontade, escolhemos que seja apenas a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o que diz isso de nós?

A nossa rua podia ser a Marginal de Porto Amboim, um bairro de Port au Prince, a cidade de Alepo, mesmo arruinada pela guerra. A nossa rua podia ser a João Villaret, onde cresci, ou a Avenida Maipú, em Ushuaia, onde fica o Museu do Fim do Mundo e conheci o diretor que não gostava de Chatwin.

Mas se ainda hoje, tantos anos de civilização depois, seguimos olhando o mundo a partir da nossa janela com aquilo que a vista alcança, não são óculos que nos faltam. “O mundo é a minha ostra que com a minha espada abrirei”, escreveu Shakespeare, e eu não escreveria melhor.