Os tempos de reabilitar

Evito misturar o que faço profissionalmente com o que escrevo nesta coluna de opinião. Mas neste texto abro uma exceção por tratar-se, como o entendo, de partilha de conhecimento com interesse público e profissional.

Desde julho que trabalho, com uma extensa equipa de arquitetos e outros profissionais, nas áreas afetadas pelos incêndios, num confronto com uma realidade de calamidade que me leva a estar muito absorvido por estes temas. Ao invés, como penso notar-se nos últimos escritos, essa realidade leva-me a achar ter pouca relevância o que mais se discute pelo país, ainda que isso tenha enorme impacto, normalmente nocivo, no terreno. Cinjamo-nos ao caso dos tempos de reconstrução, partindo da premissa factual de que não existe uma situação de carência habitacional, ou seja, não são conhecidos casos de pessoas que estejam a dormir na rua ou em soluções de construção precária.

A experiência que temos tido no terreno, no que respeita à reconstrução das casas integralmente demolidas, é que, nos primeiros momentos, a maioria dos seus moradores defendem a sua reconstrução plasmando o anterior. É o período do choque, no qual a defesa da cópia é apenas uma reação de quem não queria que tivesse acontecido. Não é o tempo da arquitetura.

A arquitetura começa a ser útil quando se principia a pensar sobre o que estava mal na casa anterior e no que se quer alterar, ou seja, quando moradores e profissionais começam a pensar os futuros espaços num processo que também faz parte da reabilitação do ser humano ao projetar-se no futuro. Esta é, na verdade, a parte que mais me tem apaixonado nesta profissão: a sua capacidade de, mesmo perante uma catástrofe, poder ajudar a construir uma perspetiva de futuro e emancipadora.

João Antunes sobreviveu ao fogo e é construtor na zona. Numa peça feita pela “Visão”, enquadrada num interessante grupo de reportagens que a revista está a fazer a partir das áreas afetadas, diz que gostava de entregar casas até ao Natal. Mas sabe-o impossível. Explica que, também na fase de construção, há tempos que não devem ser ultrapassados.

Cada espirro de Lisboa sobre os atrasos na reconstrução provocam acelerações – acelerações que podem revelar-se um novo desastre para o território e que em nada ajudam à reabilitação do edificado e do ser humano.

