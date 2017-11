Portugal e a Carta Social Europeia

Há momentos em que, para compreender onde nos encontramos e o que já avançámos, precisamos de olhar à nossa volta e, sobretudo, para o passado e, através dos que nos rodeiam, consciencializarmo-nos de que, em Portugal, muito se tem progredido na proteção dos direitos humanos, no combate à desigualdade e exclusão e na consolidação dos direitos sociais

Após uma leitura atenta do relatório anual emitido pelo Comité Europeu dos Direitos Sociais, com enfoque na análise do cumprimento dos artigos inscritos na Carta Social Europeia, confirma-se que a Europa avança a várias velocidades em todas as áreas, o que não é de estranhar se tivermos presente o que a História registou do passado de cada Estado e das suas próprias consolidações democráticas (mais recentes para uns, já sedimentadas para outros). Veja-se o caso das repúblicas democráticas recentes dos Balcãs ou os antigos Estados que compunham a ex-URSS como, por exemplo, a Bielorrússia, que não sendo um Estado democrático (tendo por base os critérios da democracia demoliberal), acompanha e está presente nos fóruns de discussão da Carta Social Europeia. Esta realidade é intrínseca e expetável quando estamos perante uma associação de vários elementos com características distintas, o que beneficia quem ainda não se encontra num determinado estágio, que vai bebendo das experiências relatadas pelos seus parceiros e dos meios disponíveis para se alcançar determinados fins, mas também que imprime uma responsabilidade acrescida aos Estados que têm um avanço nestas matérias e que servem de farol para quem vem no seu encalço.

Confirmei que Portugal está bem colocado perante os outros Estados e que as observações críticas de que foi objeto não se inserem no domínio das preocupações que definem uma negligência por parte dos legisladores ou de quem aplica a lei. Bem pelo contrário, a nossa legislação, no que concerne à salvaguarda das liberdades quotidianas e dos direitos fundamentais, tais como a saúde, a educação, o emprego, a proteção legal e social, a não discriminação, a habitação ou a liberdade de circulação, é bastante abrangente e completa na proteção dos nossos cidadãos em áreas tão cruciais como as que acabei de enunciar, em termos comparativos com outros países.

A Carta Social Europeia é um tratado do Conselho da Europa, assinado em 1961, em Turim, inserido naquilo que são os princípios orientadores desta organização internacional que, desde 1949, procura fortalecer a unidade entre os seus membros (hoje 47 Estados, incluindo os da União Europeia) com o propósito de salvaguardar e materializar os princípios e ideais comuns à sua herança histórica e, também, facilitar o seu progresso económico e social, particularmente na preservação e conceção dos mais elementares direitos humanos e liberdades fundamentais.

Nesta Carta estão plasmados 31 artigos que resumem as linhas gerais sobre áreas concretas pelas quais cada Estado signatário se deve pautar na conformação do seu quadro legislativo e na criação de políticas públicas que estejam em conformidade com os princípios acordados. Trata-se de direitos tão fundamentais como: o direito ao trabalho, o direito à segurança e à higiene no trabalho, o direito a uma remuneração justa, o direito sindical e à negociação coletiva, o direito das crianças e dos adolescentes à proteção, o direito das mulheres trabalhadoras à proteção da maternidade, o direito à orientação profissional e à formação, incluindo as pessoas portadoras de deficiências, o direito à proteção da saúde, à segurança social, o direito dos trabalhadores migrantes e das suas famílias à proteção e assistência, o direito à igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e de profissão sem discriminação baseada no sexo, o direito à habitação, etc.

De realçar que foram vários os Estados a ser identificados pelo facto de as suas legislações ou políticas públicas não estarem em conformidade com os princípios gerais da Carta. Por exemplo: Arménia, Bósnia e Herzegovina, Geórgia, Moldávia, Montenegro, Rússia, Turquia e Ucrânia não têm cumprido o artigo 20.o da Carta, que se refere à não discriminação, baseada no sexo ou na orientação sexual, no acesso ao emprego e na sua progressão. Mas, depois, também se pode observar que Estados como a Áustria, a Bélgica, a Estónia, a França, a Islândia, a Roménia, a Sérvia ou a Ucrânia ainda não promovem na sua plenitude as medidas necessárias às pessoas portadoras de deficiência, integrando-as socialmente e permitindo a sua participação na vida da comunidade, seja através de apoios técnicos que permitam melhor comunicação e mobilidade, seja na criação de empregos adaptados às necessidades especiais destes cidadãos ou até mesmo na formação especializada.

Neste relatório, Portugal teve uma observação crítica no que concerne às condições para gerar mais emprego, mas o que é realmente relevante é que por cá, a nossa realidade não é tão negativa, e isso deve-se a todos aqueles que no dia-a-dia lutam, se empenham e dedicam muito do seu tempo a encontrar convergências para combater a desigualdade e a exclusão. Não é só nos dias de hoje, mas de há muito tempo a esta parte, porque simplesmente (e acredito mesmo nisto!) faz parte de nós sermos solidários; a exclusão e a desigualdade são fatores de incómodo para a nossa genética e, por essa razão, as combatemos e eliminamos dos nossos dias. São boas notícias para os portugueses e para Portugal. Afinal, são resultado daquilo que somos. Equilibrados e sem fanatismos. O nosso código genético no seu melhor.

