Ir ao ginásio com o frio nem sempre é o mais agradável, mas existem boas razões para combater a preguiça e fazer exercício físico.

Calorias: durante o frio o corpo queima mais calorias para se manter quente. Portanto se quer perder peso inclua o exercício físico no seu dia-a-dia.

Excessos alimentares: durante o inverno o apetite aumenta e isso deve-se ao simples facto do metabolismo trabalhar até cinco vezes mais para manter a temperatura do corpo ideal. Caso não resista a estes excessos o exercício é a opção para compensar os abusos.

Sensação de bem-estar: o tempo frio e a chuva afetam o humor, se fizer exercício vai aumentar a concentração de endorfina, que ajuda ao bem-estar e a diminuir a tendência de depressão.

Dores: as dores no corpo são comuns quando a temperatura está mais baixa, se não quer sofrer deste problema faça pelo menos uma caminhada, pois a atividade física ajuda a fortalecer os músculos e a diminuir as dores nas articulações.

Sistema imunitário: se praticar exercício estará menos propenso a ter gripes e constipações, pois a imunidade do organismo aumenta. O exercício fortalece e aumenta a resistência para futuros treinos.