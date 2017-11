Portugal e Moçambique assinam esta segunda-feira um novo acordo de cooperação com vigência de cinco anos. A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros portuguesa, Teresa Ribeiro, está de visita a Maputo, capital moçambicana e anunciou que esta segunda-feira vai ser assinado um novo programa estratégico de cooperação entre os dois países.

O novo programa será orientado para a “agenda do desenvolvimento sustentável” definida pelas Nações Unidas, anunciou a governante. O acordo, cujo valor envolvido ainda não foi divulgado, estende-se até 2021 e inclui as áreas tradicionais da cooperação portuguesa, como a capacitação institucional, educação, formação ou saúde.

A assinatura vai decorrer num encontro com a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação moçambicana, Nyeleti Mondlane, com quem Teresa Ribeiro deverá fazer um ponto de situação sobre as relações bilaterais.

Segundo a agência Lusa citada pela imprensa, o programa da visita inclui igualmente audiências com o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, com outros membros do Governo, com a presidente da Assembleia da República de Moçambique e com dirigentes das bancadas parlamentares da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e Movimento Democrático de Moçambique (MDM).