A 23ª conferência da ONU sobre o clima começa esta segunda-feira em Bona, Alemanha, com o objetivo de melhorar as metas de redução de emissões acordadas no Acordo de Paris.

A conferência conta pela primeira vez com a participação do arquipélago do Pacífico, as ilhas Fiji, que estão ameaçadas pela subida do nível do mar provocado pelo aquecimento global.

Esta é a primeira vez que os representantes dos quase 200 países se reúnem depois dos Estados Unidos terem anunciado a sua retirada do Acordo de Paris.

O Acordo de Paris foi feito em 2015 e entrou em vigor em novembro de 2016, com o propósito de juntar esforços de todos os países para reduzir as emissões de gases efeito de estufa e conseguir limitar a subida da temperatura do planeta.