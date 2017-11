O pré-aviso de greve que a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) entregou em outubro pode afetar atividades de apoio ao estudo e projetos desenvolvidos pelos alunos.

Os sindicatos defendem que deve haver uma classificação do que é a componente letiva e a não letiva no horário dos professores e que o seu objetivo é que todas as atividades desenvolvidas com os alunos sejam incluídas na componente letiva.

A Fenprof convocou a greve até dia 15 de dezembro mas já admitiu existir a possibilidade de o prolongar até ao segundo período caso não tenha resposta por parte da tutela.