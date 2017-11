O presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, e quatro dos seus ministros, que estavam com ele em Bruxelas, apresentaram-se numa esquadra de Bruxelas, no domingo, às 9h17 locais. Agora, segundo a lei - em resposta ao envio de um mandado internacional emitido pela juíza da Audiência Nacional espanhola Carmen Lamela a pedir a detenção e a entrega a Espanha dos cinco governantes catalães -, Puigdemont e os seus acompanhantes ficarão detidos até serem presentes a um juiz. O que terá de acontecer num prazo de 24 horas, e será um magistrado belga que decidirá se os envia para prisão preventiva ou os liberta, enquanto decorre o processo de decisão sobre a sua entrega à justiça espanhola.

Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig e Meritxell Serre deslocaram-se a uma esquadra acompanhados dos seus advogados. Segundo explicou um porta-voz do Ministério Público belga, Gilles Dejemeppe, numa conferência de imprensa, esta entrega voluntária dos políticos catalães tinha sido previamente negociada entre as autoridades belgas e os advogados dos cinco governantes. Como afirmou Puigdemont, numa entrevista transmitida na sexta pela televisão pública belga, e repetiram fontes próximas do presidente ao site El Nacional, “ele não pretende fugir a uma ação judicial, simplesmente pretende um processo justo” que, segundo ele, não lhe seria garantido pelas autoridades judiciais de Madrid.

Os políticos catalães serão inquiridos por um magistrado de turno que decidirá se aguardarão em liberdade ou em prisão preventiva pelo desfecho do processo de extradição. Esse processo será julgado por um juiz de Bruxelas que ainda não está designado. Segundo o site El Nacional, é provável que os cinco catalães aguardem em liberdade a decisão da justiça, sendo-lhes aplicada alguma medida de coação.

