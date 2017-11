As startups ou as lojas de vão de escada de centros comerciais

Nunca fui um fascinado pelas Web Summits do mundo, mas não estranho o entusiasmo de tantos milhares com o fenómeno. Recordo-me de ver a excitação da redação no ano passado, e agora que o evento está de volta a Lisboa, não consigo vislumbrar grande conteúdo saído dessas reuniões em que estiveram tantos gurus ligados às novas tecnologias. Fiquei até com a sensação que é tudo um pouco para inglês ver, já que atividades que existiam foram rebatizadas e ficaram com nomes pomposos, mas de fraca ou duvidosa eficiência.

Percebo que a rapaziada deslumbrada com os novos termos ache todos os outros uns ignorantes e velhos do Restelo. As startups, por exemplo, nalguns casos não passam de lojas de vão de escada de centros comerciais, mas com um nome inglês transformam-se numa coisa muito especial...

Independentemente disso - é óbvio que há boas ideias, excelentes negócios e são discutidos assuntos prementes -, Portugal só tem a ganhar com a efetivação do evento na sua capital. Vêm milhares de estrangeiros, o país aparece um pouco por todo o mundo, e continuamos na crista da onda. São eventos desta natureza que trazem o fantástico mundo das tecnologias, e os viciados nelas consomem avidamente tudo o que é dito nos encontros.

Se não tenho grande curiosidade por tais palestras, não lhes fico indiferente, até para saber o que nos vão vender num futuro muito próximo e que, em muitos casos, deixará de ter qualquer interesse no próximo ano, já que é preciso criar novas tendências que anulam as agora criadas. Falando com quem vai às palestras, fico com a sensação de que estamos perante uma seita religiosa, tal a devoção dos novos crentes. Dizem-me que o futuro passa muito por ali - pode ser que sim, e que a Web Summit esteja, de facto, na vanguarda tecnológica. Este ano, ainda vou estar mais atento para, no próximo, fazer outra vez o balanço das empresas e ideias consistentes que dali saírem. Pode ser que tenha uma bela surpresa. Ou não.