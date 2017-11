Sporting e Braga empataram 2-2 neste domingo em Alvalade, no jogo que encerrou a ronda 11 do campeonato nacional de futebol. Depois de uma primeira parte morna, o segundo tempo foi recheado de incidências, com golos e vários lances polémicos.

Logo após o intervalo, Fransérgio colocou a bola na baliza de Rui Patrício, mas o árbitro Carlos Xistra invalidou-o por fora-de-jogo, numa decisão muito contestada pelos bracarenses. Aos 66', Bas Dost desfez pela primeira vez o marcador, numa finalização de grande qualidade após cruzamento de Bruno Fernandes.

Parecia o Sporting lançado para a vitória, mas o Braga tinha outros planos. Abel, que já tinha lançado João Carlos Teixeira, pôs ainda Fábio Martins no encontro, tirando o lateral-esquerdo Marcelo Goiano, e a insistência bracarense deu frutos aos 85', quando Coates derrubou Danilo dentro da área leonina. Recém-entrado, Dyego Sousa não tremeu e fez o empate. Em cima dos 90, Danilo tentou um remate de fora da área, a bola tabelou em André Pinto e traiu Rui Patrício, resultando num grande golo.

À entrada para os descontos, o Braga vencia em Alvalade, mas o Sporting não se rendeu. Já depois de Carlos Xistra ter perdoado a expulsão a André Pinto, que travou Fábio Martins à entrada da área e não viu o segundo amarelo, os leões beneficiaram de uma grande penalidade a castigar falta de Ricardo Horta sobre Bruno Fernandes - o lance, contudo, é precedido de um toque de Doumbia na cara de Ricardo Ferreira. Chamado à conversão, Bruno Fernandes bateu Matheus e selou o 2-2.

O Sporting fica assim mais longe da liderança - o FC Porto está já a quatro pontos de distância -, enquanto o Braga regressa ao quarto lugar, agora em igualdade pontual com o Marítimo.