Uma autêntica loucura, aquilo a que se assistiu no sábado no último treino do Corinthians antes do clássico com o Palmeiras, que assumia contornos de decisão em relação à conquista do título brasileiro. Em queda livre (quatro jogos sem ganhar), a direção do Timão decidiu abrir as portas do treino e mais de 30 mil pessoas compareceram!

A injeção de moral parece ter resultado em pleno, já que o Corinthians venceu mesmo o dérbi paulista: 3-2. A primeira parte de grande qualidade do Timão acabou por ser decisiva: foi nessa etapa que marcou todos os seus golos, por Romero (28 minutos), Balbuena (30') e Jô (38', de penálti). Mina reduziu aos 36' e Moisés ainda deu mais esperança ao Verdão aos 68', mas o marcador não mais se viria a alterar.

A seis jornadas do fim, o Corinthians lidera com seis pontos de vantagem sobre o Santos e oito em relação ao Palmeiras e ao Grémio.