Segunda-feira

"UN PAYS SANS BON SENS!", DE PIERRE PERRAULT

Terminada a 15.ª edição do Doclisboa, continua na Cinemateca o ciclo “Uma Outra América: O Singular Cinema de Quebeque”, nesta segunda-feira com o filme-ensaio de Pierre Perrault em que o realizador se interroga sobre o sentimento de pertença a um país. Tanto a partir o dos quebequenses, os “canadianos franceses”, como dos bretões, em França.

Onde: Cinemateca Portuguesa, Lisboa. Quando: 22:00. Preço: 3,20€.



Terça-feira

"GÉNERO NA ARTE. CORPO, SEXUALIDADE, IDENTIDADE, RESISTÊNCIA"

Procurando desconstruir os estereótipos que envolvem a compreensão das questões de género, “Género na Arte”, comissariada por Aida Rechena e Teresa Furtado, apela à reflexão sobre as questões do corpo, da sexualidade, da identidade e resistência a partir da obra dos artistas portugueses Alice Geirinhas, Ana Pérez-Quiroga, Ana Vidigal, Carla Cruz, Cláudia Varejão, Gabriel Abrantes, Horácio Frutuoso, João Gabriel, João Galrão, João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, Maria Lusitano, Miguel Bonneville, Thomas Mendonça e Vasco Araújo.

Onde: Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, Lisboa. Quando: Ter-dom/ 10:00-18:00, até 11/03. Preço: 4,50€.

Quarta-feira

INTERVALO - INSTALAÇÃO SONORA

No átrio do D. Maria II, João Ferro Martins responde, numa instalação, às didascálias que Peter Handke dá em “Kaspar” para o ambiente sonoro do intervalo da peça, num simulacro da experiência de assistir a um espetáculo do lugar do ponto.

Onde: Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa. Quando: Ter-qua/16:00, 19:00, qui-sáb/16:00, 18:00, 20:00, dom/15:30. Preço: Entrada livre.

Quinta-feira

GAIKA APRESENTA "THE SPECTACULAR EMPIRE"

O futuro imaginado por Gaika, assim olha para este “Spectacular Empire” a revista Dazed, que recentemente nomeou o músico de Brixton seu editor honorário de política. E à ZDB vem agora Gaika apresentá-lo, numa noite com 808Ink e Flohio, programada pelo próprio.

Onde: Galeria Zé dos Bois, Lisboa. Quando: 22:00. Preço: 10€.