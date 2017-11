Um atirador ainda não identificado abriu fogo na Primeira Igreja Batista em Sutherland Springs, no Condado de Wilson, Texas.

O atirador entrou na igreja por volta das 11h30 (menos seis horas em Portugal) e começou imediatamente a disparar, segundo a filial da ABC, KSAT 12.

A polícia já avançou que existem "múltiplas vítimas" no local e que o atirador foi abatido. A imprensa norte-americana já avançou que o número de mortos são, pelo menos, 27.

"Os detalhes ainda são um pouco dúbios mas pelo que sei agora, pelo que me disseram, são cerca de 27 mortos e mais de 20/25 feridos", disse o agente Albert Gomez à cadeia televisiva norte-americana CBS NEWs. "Também estão a dizer que o atirador está morto", acrescentou.

Vários helicópteros já chegaram ao local para transportarem os feridos. Agentes federais do FBI, da delegação de San Antonio, já chegaram ao local para investigarem o sucedido e encontram-se a ponderar outras possibilidades, sem, no entanto, existirem informações sobre se foi um atentado terrorista de motivação jihadista.

O governador do Texas, Greg Abbott, disse que "as nossas preces estão com aqueles que foram feridos por este ato hediondo. O nosso obrigado aos agentes pelas suas respostas". O governador disse que mais detalhes serão anunciados pelo Departamento de Segurança Pública do Texas em breve.

Entretanto, os primeiros relatos do tiroteio começam a chegar. "Ouvimos tiroteio semi-automático...estávamos apenas a 50 jardas [45 metros] de distância da igreja", disse Carrie Matula, que testemunhou o massacre.

Em atualização