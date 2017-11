Desta vez foi no parque de estacionamento da discoteca Lust in Rio, a cerca de 300 metros do Urban Beach. Depois do vídeo que registou as agressões no exterior do Urban Beach, um novo vídeo, gravados este fim de semana, surgiu nas redes sociais e retrata o clima de violência na noite lisboeta.

O vídeo, gravado já de manhã, regista uma agressão de um grupo a um jovem. Enquanto um lhe dá murros na cara e o pontapeia na barriga, outros dois agarram-no para que não se possa defender. No final do vídeo, vê-se os seguranças a aparecerem de mãos nos bolsos. Nesta situação, terão optado por não se envolverem.

Um outro vídeo, gravado noutra zona de Lisboa, mostra as agressões entre vários jovens do sexo feminino e masculino. “São coisas destas que a gente tem de filmar para passar à comunicação social para ver o que se passa na realidade da noite”, diz o autor do vídeo.

Outra voz masculina acrescenta que “os seguranças não se vão meter porque depois alguém pode estar a gravar e os seguranças é que são culpados”.

Recorde-se que o vídeo captado no Urban Beach resultou na detenção de três seguranças, dos quais um, acusado por ofensas à integridade física, foi entretanto libertado com termo de identidade e residência (TIR), tendo os outros dois ficado em prisão preventiva, indiciados do crime de homicídio na forma tentada.

