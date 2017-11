Um cão de raça Rotweiller atacou na sexta-feira uma mulher à porta de um restaurante na praia de Galapos, em Setúbal.

A mulher ficou ferida num braço e foi assistida no Hospital de São Bernardo, segundo o Jornal de Notícias.

A vítima apresentou queixa contra os donos do cão, proprietários do restaurante à porta do qual a mulher foi atacada.

O cão não tinha açaime, um dos meios de contenção obrigatórios por lei. Um piquete da Polícia Marítima de Setúbal foi mobilizado para o local para apreender o animal, que se mostrou agressivo.

O animal, que pertence a uma raça considerada perigosa, foi levado para o canil municipal e será observado esta segunda-feira.