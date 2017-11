O Serviço Nacional de Saúde (SNS) atualizou o número de doentes infetados com legionella para 24, sendo que o último balanço era de 19 casos.

"Foram diagnosticados, desde o passado dia 31 de outubro, no Hospital de São Francisco Xavier, integrado no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, 24 casos de doença dos legionários, confirmados laboratorialmente", lê-se numa nota publicada no site do SNS.

Do total de 24 caos, "23 doentes passaram pelo Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental", enquanto "um outro caso com ligação epidemiológica ao Hospital de São Francisco Xavier foi diagnosticado numa unidade de saúde privada", refere o mesmo comunicado.

Um dos doentes já teve alta mas “os restantes mantêm-se internados, dos quais dois em unidade de cuidados intensivos, três na urgência e 17 em enfermaria".



Sublinhe-se que a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, afirmou, em conferência de imprensa no sábado às 18h, que o número de casos – na altura eram 18 - poderia aumentar, pois o período de incubação da doença é de dez dias.

Na mesma conferência de imprensa, Graça Freitas sublinhou que "a doença se transmite através da inalação de aerossóis contaminados com a bactéria e não através da ingestão de água”. E acrescentou: “A infeção, apesar de poder ser grave, tem tratamento efetivo".

Também no sábado, o Presidente da República dirigiu-se este sábado ao hospital em causa para se inteirar do problema.

De acordo com uma nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa visitou a unidade hospitalar do São Francisco Xavier na sequência de um contacto com o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

"Recebido pela Diretora-geral de Saúde e pelos principais dirigentes daquele estabelecimento hospitalar, foi exposto ao Presidente da República todo o trabalho desenvolvido no acompanhamento dos pacientes, a dedicação e competência dos profissionais envolvidos para enfrentar os referidos casos", lê-se na nota no site da Presidência.