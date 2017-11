O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, confirmou, este domingo, a indigitação do tenente-general Carlos Manuel Mourato Nunes como novo presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"O ministro da Administração Interna vai agora desencadear os procedimentos tendo em vista a sua nomeação, concretamente a audição da Comissão Nacional de Proteção Civil, amanhã, dia 6 de novembro, pelas 12h00", lê-se no comunicado enviado à imprensa.

Sublinhe-se Mourato Nunes é “licenciado em Ciências Militares e Engenharia Geográfica, o Tenente-General Mourato Nunes passou também pelo Instituto de Altos Estudos Militares, onde concluiu o Curso de Oficial General e o Curso Geral de Comando e Estado-Maior”, segundo a nota biográfica do militar que foi também enviada aos jornalistas.

“Ao longo da sua carreira, prestou serviço em várias Unidades do Exército e nas Forças de Segurança, bem como desempenhou cargos de direção de alto nível na Administração Pública. Foi Diretor do Instituto Geográfico do Exército entre 1993 e 1999 e Presidente do Instituto Geográfico Português entre 2002 e 2003, altura em que foi promovido a Tenente-General e assumiu as funções de Comandante Geral da Guarda Nacional Republicana, até 2008. De 2008 a 2010 foi Secretário-geral do Secretariado para a Cooperação entre os Países de Língua Portuguesa em matéria de Segurança Pública. De 2010 a 2012 foi Presidente do Conselho Coordenador de Cartografia e Diretor-geral do Instituto Geográfico Português. É atualmente Consultor de Segurança e Defesa“, lê-se ainda.

Recorde-se que Mourato Nunes substitui assim Joaquim Leitão que pediu demissão no dia 19 de outubro, na sequência das críticas à atuação do comando da Prpteção Civil durante ao combate dos incêndios que assolaram o país e que fizeram mais de 100 vítimas mortais este ano.