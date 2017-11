O FC Porto bateu o Belenenses esta noite no Estádio do Dragão, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS, por 2-0.

Os golos dos azuis-e-brancos foram apontados por Herrera, aos 42 minutos, e Aboubakar, aos 90'.

Com o triunfo, os comandados de Sérgio Conceição somam agora 31 pontos e reforçam a liderança da liga portuguesa.

Amanhã o Benfica, terceiro da tabela com 23 pontos, irá deslocar-se até ao reduto do Vitória de Guimarães, enquanto o Sporting, segundo classificado da liga com 26 pontos, recebe, em Alvalade, o SC Braga.