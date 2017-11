O Barcelona venceu esta noite o Sevilha, em Camp Nou, por 2-1, em jogo da 11º jornada da liga espanhola.

Paco Alcácer fez os dois golos dos blaugranas, enquanto Pizarro marcou o único golo da equipa visitante.

Com o triunfo, o Barça reforça a liderança da liga espanhola, com 31 pontos. O Real Madrid, quarto da tabela classificativa com 20 pontos, recebe amanhã, no Santiago Bernabéu, o Las Palmas, e irá tentar reduzir a diferença de pontos para o líder, novamente para 8.