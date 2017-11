O Bayern derrotou esta tarde o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, por 3-1.

Arjen Robben apontou o primeiro golo aos 17 minutos e Robert Lewandowski, ampliou a vantagem da equipa visitante aos 37. Alaba fechou o saldo dos comandados de Jupp Heynckes aos 67 minutos.

O Dortmund ainda conseguiu reduzir a vantagem aos 88 minutos, por Marc Bartra.

Com este resultado, o Bayern segue na liderança da liga alemã com 26 pontos, seguido pelo RB Leipzig, que também venceu esta tarde, com 22 pontos e, pelo Borussia Dortmund, em terceiro lugar, com 20 pontos, os mesmos pontos que o quarto classificado, o Schalke 04, que bateu hoje o SC Freiburg.