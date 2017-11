Portugal perdeu, este sábado, a oportunidade de conquistar a Taça Intercontinental, ao sair derrotado na final frente ao Brasil, por 2-0, no Business Bay Arena, no Dubai.

Depois de um primeiro período onde a seleção nacional desperdiçou algumas oportunidades, o Brasil revelou maior eficácia e marcou por Bokinha e Filipe.

A equipa das quinas, mesmo assim, assina a sua melhor prestação nesta competição, ultrapassando, deste modo, o terceiro lugar alcançado em 2014.

"O futebol é isto. Nos jogos anteriores concretizámos as situações de livre que tivemos e neste encontro falhámos três oportunidades neste capítulo do jogo, logo no início. Quem não marca sofre, sobretudo quando estamos perante equipas do calibre do Brasil. São uma grande equipa, sem dúvida, têm 12 grandes jogadores. Temos de dar os parabéns ao Brasil", afirmou o selecionador português, Mário Narciso, no final do encontro, citado pelo site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No encontro deste sábado, o Irão bateu a Rússia por 4-2, alcançando o terceiro lugar da competição.