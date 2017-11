Tiago Ribeiro da Costa, um português de 19 anos, participou no programa de talentos “The Voice” na Alemanha e fez as delicias do público e jurados presentes.

O jovem português interpretou a música “Angel By The Wings” da cantora Sia e ‘obrigou’ os cinco jurados a virarem a cadeira.

No final da atuação, Tiago não podia estar mais feliz.

Veja o vídeo: