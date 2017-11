O ator Kevin Spacey, à semelhança de várias figuras de Hollywood, foi acusado recentemente de assédio sexual pelo também ator Anthony Rapp, num caso que remonta a 1986, ano em que este último tinha apenas 14 anos.

Depois da acusação de Rapp, Spacey tornou público ser homossexual e afirmou que, se as acusações de que Anthony Rapp eram verdadeiras, não se lembrava, mas que pedia desculpa.

A Netflix, que contava com o ator de 58 anos, suspendeu os seus serviços. "Enquanto a investigação continua sobre o alegado comportamento de Kevin Spacey na série House of Cards, o ator foi suspenso, com efeitos imediatos", explicou a Media Rights Capital. No mesmo comunicado garantem que o caminho da série onde Kevin Spacey era o protagonista, está a ser avaliado.

Também a empresa de publicidade CAA dispensou o ator norte-americano, na passada quinta-feira.

No entanto, foi também tornado público que não se trata de um caso isolado já que Kevin Spacey enfrenta uma outra acusação de assédio sexual em Londres.