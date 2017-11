O piloto brasileiro Felipe Massa informou que no final da presente temporada irá abandonar a Fórmula 1.

"Todos sabem que, depois ter anunciado a minha retirada no ano passado, aceitei regressar para ajudar a Williams. Foram quatro anos maravilhosos com esta equipa, mas a minha carreira na Fórmula 1 terminará definitivamente no final da presente temporada", anunciou o piloto de 36 anos.

Massa despede-se da modalidade após 15 temporadas. Apesar de nunca ter chegado a sagrar-se campeão, o brasileiro fica com 11 vitórias em etapas no curriculum e 41 subidas ao pódio.

A Williams ainda não anunciou quem irá substituir o piloto brasileiro.