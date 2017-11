Lisboa irá receber, pelo segundo ano consecutivo, o maior evento de tecnologia da Europa entre os dias 6 e 9 de novembro.

No total, foram vendidos 59.115 bilhetes. A organização anunciou que não poderá receber mais participantes por motivos de segurança.

No entanto, Paddy Cosgrave, fundador do evento, afirma que continuam disponíveis 300 meios-bilhetes a 7,50 euros no âmbito da iniciativa Inspire Portugal, que dão acesso às conferências que decorrem no palco principal.