Numa mensagem deixada em holandês na sua página oficial do Twitter, Puidgemont disse que os membros do seu governo, bem como o próprio, estão "dispostos a cooperar plenamente com a justiça belga na sequência do mandado europeu de detenção emitido por Espanha".

Recorde-se que o ex-presidente do governo catalão e alguns membros do executivo regional foram para a Bélgica, depois da destituição da Generalitat, uma decisão levada a cabo pelo Governo de Madrid após a declaração unilateral de independência.

Já esta semana, alguns dos membros do seu governo voltaram a Espanha, mas outros, incluindo o próprio ex-presidente Puidgemont, continuaram em solo belga.

Apesar da mensagem deixada nas redes sociais, Puidgemont continua sem revelar onde se encontra. O Ministério Público belga confirmou os mandados de detenção, mas adiantou que a última decisão, de mandar prender ou não os envolvidos, cabe a um juíz.