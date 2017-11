Em 2011, Maria Shriver pediu o divórcio ao seu marido, o conhecido ator de Hollywood Arnold Schwarzenegger, ano em que se tornou público que este estaria a ter uma relação extraconjugal com a empregada. Para agravar a situação matrimonial, foi também descoberto que Schwarzenegger teve um filho fruto da relação que mantinha com a sua amante.

No entanto, seis anos volvidos, Maria Shriver ainda não conseguiu a assinatura do antigo companheiro. Segundo fonte próxima do casal “Maria está a fazer tudo para conseguir o divórcio, mas o Arnold não está a ajudar em nada”.

De acordo com o site TMZ, o casal tem uma fortuna avaliada em 400 milhões de dólares.

Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver casaram em 1986 e tem quatro filhos em comum: Katherine de 27 anos, Christina de 26, Patrick de 24 e Christopher de 20 anos.