O tenista sérvio Filip Krajinovic, número 77 do ranking ATP, está na final do torneio parisiense depois de ter derrotado esta tarde o norte-americano Isner, atualmente no 14.º posto da hierarquia mundial, nas meias-finais.

O sérvio bateu o gigante Isner, que mede mais de 2 metros, num encontro que durou cerca duas horas e meia, pelos parciais de 6-4, 6-7(2) e 7-6(5).

Semanha de sonho para Krajinovic que aos 25 anos chega á final de uma competição à qual teve acesso depois de disputar... os qualifying! Mais, com o triunfo, o sérvio afastou o ternista norte-americano da corrida pelas Nitto ATP Finals, em Londres, prova que irá reunir os oito melhores jogadores da época, com início marcado para o próximo dia 12 de novembro.

O sérvio conta com cinco títulos challenger esta temporada.

Recorde-se que João Sousa acabou eliminado do Masters1000 Paris, o último da temporada, na 2.º ronda, pelo tenista aregentino Juan Martín del Potro.