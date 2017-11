Space

A Space é uma aplicação que controla as vezes que o utilizador desbloqueia o smartphone, bem como o tempo que passa a mexer no aparelho. Através de uma espécie de termómetro, a app diz-lhe se está a exagerar: até ao 40, o termómetro mostra luz verde, o que indica que o uso está a ser saudável; a partir dos 40 e até aos 70, a cor passará a ser amarela; e a partir dos 70 fica vermelho, o que significa que ultrapassou o tempo aceitável. A Space permite que seja o utilizador a definir as suas metas. A app está disponível, gratuitamente, para Android e iOS.

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/space-break-phone-addiction/id916126783?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=mrigapps.andriod.breakfree.deux&hl=pt_PT

Forest

A Forest Stay Focused é uma aplicação que lhe permite definir o tempo que pretende estar afastado do telemóvel através da plantação de árvores. Basicamente, na app podem ser encontradas árvores que demoram meia hora a ser plantadas, outras uma hora, e por aí adiante. Se tocar no telemóvel antes de o crescimento estar concluído, a árvore morre. Pelo contrário, se se mantiver afastado, pode juntar a árvore ao seu jardim e ganhar moedas para novas plantações. A aplicação é gratuita apenas para Android e custa 2,29 euros para iOS.

iOS: https://itunes.apple.com/app/forest-stay-focused-stop-phubbing/id866450515

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.forestapp

DinnerTime

Uma aplicação feita à medida dos pais. Para os casais que estão fartos de ver os filhos trazer constantemente o telemóvel para a mesa das refeições, a DinnerTime pode ser a ajuda preciosa. Nesta app, os pais podem decidir o tempo que as crianças/jovens podem despender no telemóvel e também o tempo em que estão interditos de o usar, por exemplo, na altura do almoço ou jantar, ou nas horas de sono. Meia hora, uma hora ou sete horas: quem define são os pais. A DinnerTime é gratuita para Android e para iOS.

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/dinnertime-plus/id890244073

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zerodesktop.appdetox.dinnertimeplus

Flipd

A Flipd é uma aplicação que disponibiliza duas opções para o utilizador. A mais simples consiste em definir o tempo que pretende estar afastado do smartphone através de um cronómetro que a app disponibiliza. Mas, para os mais viciados, há uma solução mais radical. A “Full Lock Disabled”, para além de ter o cronómetro, impede que aceda a qualquer outra funcionalidade durante o tempo programado. Neste caso, só lhe resta cumprir o tempo a que se propôs ou, em caso de desespero, desligar o aparelho e voltar a ligar. A Flipd é gratuita para Android e iOS.

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/flipd-remove-distractions/id1071708905?ls=1&mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flipd.app

Detox: bloqueador de procrastinação

A aplicação Detox: bloqueador de procrastinação e concentração propõe, como o próprio nome indica, uma desintoxicação digital. Basta iniciar a aplicação, definir uma hora para bloquear o ecrã, confirmar esse bloqueio e dedicar-se a outros afazeres sem distrações! Ao contrário da app anterior, o Flipd, atenção que, neste Detox, o temporizador continua mesmo se reiniciar o telefone! Aplicação disponível apenas para Android.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=forinnovation.phoneaddiction&hl=pt_BR