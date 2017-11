Através de um comunicado, a Direção-Geral de Saúde avança que "Foram diagnosticados, no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental - Hospital S. Francisco Xavier, 8 casos de Doença dos Legionários".

No sentido de avaliar a situação e definir a "resposta adequada ao controlo do surto” já se reuniram "peritos da Direção-Geral da Saúde, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, bem como da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras e em articulação com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental".