Todos os espaços do Web Summit terão cobertura WiFi, adequadas ao nível de exigência e à dimensão internacional do evento, para o qual se prevê a presença simultânea de cerca de 67 mil dispositivos, estando a infraestrutura a ser dimensionada para o dobro dessa capacidade.

Para além do Parque das Nações, as zonas onde decorrerão ações associadas ao evento, como o Surf Summit na Ericeira e o Night Summit com palco no Cais do Sodré, Bairro Alto e LX Factory, terão reforçada a rede móvel do MEO, com vista a garantir a melhor experiência de comunicação de voz e dados, entre os milhares de pessoas esperadas nestes locais.

Para garantir a todos os participantes e visitantes do Web Summit uma experiencia dados e voz de elevadíssima qualidade, a Altice tem uma equipa de 130 pessoas afeta ao evento, 100 das quais de áreas técnicas.

Para além da infraestrutura tecnológica, a Altice patrocina o evento nas edições de 2017 e 2018, onde está presente num espaço dedicado à experiência da convergência entre acessos, conteúdos e publicidade em todo o mundo Altice, no pavilhão 3 da FIL.