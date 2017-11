Gonçalo Guedes, emprestado ao Valência pelo Paris Saint-Germain, foi entrevistado pelo site do Benfica e mostrou estar confiante na conquista de mais um título por parte do atual campeão nacional.

"O penta[campeonato] é completamente possível, basta acreditar. A equipa tem grande qualidade e todo o plantel do Benfica irá trabalhar para que isso seja possível. Deixo uma palavra de agradecimento aos adeptos do Benfica, porque são espetaculares, ajudam-nos imenso dentro e fora do campo. Que continuem a apoiar o Benfica e o presidente, porque também serão recompensados", disse Gongalo Guedes.

Guedes falou ainda dos companheiros de formação no Seixal e que agora chegaram à equipa principal do Benfica.

"Tiveram um trajeto muito parecido com o meu. Sabem das dificuldades para se chegar à equipa principal do Benfica. Não é fácil, mas, com todas as condições que lhes são proporcionadas, eles estão completamente preparados para o fazer, porque o presidente não deixa que falte nada, seja em que área for. Revejo-me em muito do que Rúben Dias, Diogo Gonçalves e João Carvalho estão a fazer, porque foi uma fase da minha vida que não vou esquecer", assegurou.