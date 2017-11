Fim-de-semana quente – muito quente – em Inglaterra, com dois jogos grandes que podem começar a definir de forma bem vincada as contas da Premier League. Logo às 14h15 de domingo, arranca o Manchester City-Arsenal. Os citizens têm dominado o campeonato a seu bel-prazer: com nove vitórias e apenas um empate em dez jogos, lideram já com cinco pontos de vantagem sobre o rival United e têm nesta jornada a hipótese bem real de aumentar ainda mais a distância para dois ou mesmo três adversários diretos; já o Arsenal entrou mal no campeonato e, a nove pontos do topo, não pode arriscar tropeçar novamente, sob pena de ficar mais um ano em branco.

Às 16h30, tem início o Chelsea-Manchester United. Os blues, campeões em título, somam os mesmos 19 pontos do Arsenal, num início também ele pobre; os red devils de José Mourinho entraram de forma brilhante, mas dois percalços nas últimas três rondas deixam-nos impedidos de voltar a perder pontos.

No resto dos campeonatos europeus de topo, destaque para a Bundesliga, com um escaldante Dortmund-Bayern Munique. Em queda livre, a equipa da casa tem aqui a oportunidade de voltar a colar-se aos bávaros, renascidos desde que Jupp Heynckes rendeu Carlo Ancelotti no comando.