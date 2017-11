«Foi o pior momento do Governo». O desabafo é de um dirigente socialista, que assume o mal-estar provocado no partido com a forma como António Costa geriu a tragédia dos incêndios e com a tensão entre São Bento e Belém. «Esse mal-estar foi sentido em todo o partido e também em todo o Governo».

Os socialistas gostaram de ouvir António Costa reconhecer falhas, na entrevista à TVI, e apostam tudo para que o Governo possa recuperar a imagem, na implementação das medidas de apoio às vítimas e no lançamento de reformas para evitar que a tragédia se repita.

«Tudo depende agora da eficácia do Governo e dos resultados das medidas. Não podem existir dúvidas de que fomos capazes e o Governo tem noção disso. Se não for assim pode ser fatal», diz um deputado socialista. Ana Gomes, em declarações ao SOL, concorda que o PS precisa de «bom senso e nervos de aço» para enfrentar os próximos tempos. «Precisamos sobretudo que o Governo se empenhe em tudo o que é preciso fazer para apoiar as vítimas dos incêndios e fazer as reformas que se impõem para que os fogos não voltem a repetir-se».

Para a eurodeputada socialista, a boa notícia é que «o Governo caiu em si». António Costa deu uma entrevista, no último domingo, em que assumiu que «houve uma subestimação dos riscos [...]. Obviamente, isso é claro, houve uma subestimação do impacto do furacão Ofélia sobre o conjunto do território do continente».

‘Correu muito mal a todos os níveis’, diz Jorge Coelho

Jorge Coelho também ficou satisfeito por o Governo ter assumido falhas e que o sistema de proteção civil estava a funcionar mal. No programa Quadratura do Círculo, Coelho alertou que «não vale a pena» tentar desdramatizar a tragédia, porque «a temática dos fogos e das suas consequências correu muito mal a todos os níveis. O primeiro-ministro assumiu isso, tomou as medidas que achava que devia tomar, e neste momento o Governo está espalhado por todo o lado e estão a ser feitas coisas por todo o lado».

PS evita conflito com Belém. Ana Gomes dá razão a Marcelo

A outra parte da crise aberta com a tragédia dos incêndios foi a tensão entre Marcelo e Costa após o discurso do Presidente da República. OPS dividiu-se sobre a melhor forma de encarar o violento discurso de Belém. Ana Gomes defende que a questão tem de ser ultrapassada, porque um conflito com Marcelo não interessa «ao país, mas também não interessa ao governo e ao PS». A socialista considera mesmo que «o Presidente teve razão em intervir como interveio e o Governo deu-lhe razão quando admitiu que estava errado e que tinha atuado mal. O próprio primeiro-ministro referiu-se à sua dificuldade de expressar emoções num primeiro momento».

Apesar das críticas de alguns socialistas ao discurso de Marcelo, o PS não quer alimentar um conflito com o Presidente que o tem apoiado em muitos momentos importantes. António Costa garantiu, na entrevista á TVI, que Belém e São Bento estão «totalmente empenhados em manter esse nível de cooperação».

Ministros em todo o país para explicar o Orçamento para 2018

O debate do Orçamento do Estado permitiu a António Costa voltar a concentrar as atenções nos resultados conseguidos pelo Governo a nível económico. O primeiro-ministro abriu o debate a garantir que «a confiança dos consumidores encontra-se nos valores mais altos de sempre», o «investimento em volume teve o maior crescimento dos últimos 18 anos», a taxa de desemprego recuou 8,6%, a «economia regista o maior crescimento desde o início do século» e, pela primeira vez nos últimos 10 anos, o país cumpriu as metas orçamentais, registando «o défice mais baixo da nossa democracia».

Os governantes vão estar hoje espalhados por todo o país a falar do Orçamento para dar força às boas notícias para 2018. António Costa vai estar no Porto e o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, em Lisboa. Para o resto do país foram convocados ministros como Azeredo Lopes, que vai participar numa sessão de esclarecimento em Viana do Castelo, Eduardo Cabrita, que vai falar em Santarém, ou Augusto Santos Silva, que estará em Aveiro. O objetivo é ter governantes em todos os distritos do país em sessões de esclarecimento sobre o Orçamento do Estado.