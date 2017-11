Brad Bufanda, ator que participou na série ‘Veronica Mars’, terá sido encontrado morto no meio da rua, no passado dia 1 de novembro.

Segundo o site People, ao que tudo indica o ator terá cometido suicídio ao atirar-se de um prédio.

O ator ficou conhecido pelo seu papel em ‘Veronica Mars’ na qual participou em dez episódios. Fez parte ainda dos elencos de dois episódios de ‘Malcom in the Middle’, um episódio de 'CSI: Miami' e o fime ‘A Cinderella Story’, em 2004.

O seu mais recente trabalho foi no filme ‘Stan the Man’ que estreia no próximo ano.