Um grupo de cientistas fez uma seleção das dez músicas mais relaxantes e que ajudam a pessoa a ficar totalmente descontraída.

Os cientistas avaliaram o comportamento de algumas pessoas, que foram desafiadas a acabar um quebra-cabeças complexo enquanto ouviam certas músicas e ao mesmo tempo estavam a monitorizar a frequência cardíaca, pressão arterial e respiração.

O estudo concluiu que certas músicas conseguem reduzir os níveis de tensão até 65%, podendo mesmo deixar as pessoas com sono.

Veja a lista:

1. Weightless - Marconi Union

2. Electra - Airstream

3. Mellomaniac (Chill Out Mix) - DJ Shah

4. Watermark - Enya

5. Strawberry Swing - Coldplay

6. Please Don't Go - Barcelona

7. Pure Shores - All Saints

8. Someone Like You - Adele

9. Canzonetta Sull'aria - Mozart

10. We Can Fly - Rue du Soleil