A primeira impressão é fundamental para a imagem mental que criamos sobre os outros. Existem vários comportamentos que afetam a boa imagem.

Se quiser causar boa impressão assegure-se de que não tem nenhum destes comportamentos.

- Partilhar demasiadas fotografias nas redes sociais: um estudo observou mais de 500 utilizadores de Facebook e concluiu que partilhar muitas fotografias podem afastar aqueles que o rodeiam.

- Ser ‘gabarolas’: um estudo revelou que quanto mais a pessoa se gaba de conhecer alguém famoso, menos ficará bem visto. No estudo foi pedido para que algumas pessoas enviassem emails a um colega a dizer que conheciam o tenista Roger Federer, sendo que os resultados demonstraram que quanto mais pessoas se gabavam, menos apreciados eram.

- Não admitir as fraquezas: quando em entrevistas de emprego lhe perguntarem quais são as suas fraquezas não as esconda, pois um estudo de Harvard descobriu que esse comportamento pode afetar negativamente as hipóteses de ser contratado.

- Esconder emoções: um grupo de estudantes viu vídeos de um ator a reagir a cenas cómicas e tristes. Num dos vídeos o ator mostrou emoção e no outro não, sendo que os estudantes demonstraram mais empatia pelo ator quando este demonstrava emoção.

- Não sorrir: um grupo de investigadores apresentou fotografias de modelos em diferentes poses a 100 alunos e foi possível concluir que independentemente da pose, os alunos achavam mais atrativos os modelos que estavam a sorrir.