Um homem de 81 anos contactou as autoridades depois de ter descoberto no jardim de sua casa algo que pensava ser uma bomba da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a ‘bomba’ era apenas uma curgete.

O caso aconteceu em Karlsruhe, na Alemanha. As autoridades disseram que o vegetal media cerca de 40 centímetros de comprimento, pesava cinco quilos e era mesmo semelhante a uma bomba.

Na Alemanha a descoberta de bombas não é invulgar e só em setembro várias pessoas em Frankfurt foram retiradas de suas casas para que as autoridades pudessem recolher algumas dessas bombas.