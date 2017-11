Há quem goste de discutir só pelo prazer de poder vencer alguma coisa, e quando tal não acontece tem mau perder, mesmo que o assunto não seja suficientemente forte para que isso aconteça.

Ainda assim, para que seja possível ‘ganhar’ uma discussão, é preciso ter as suas razões bastante bem fundamentadas e, de acordo com o site Buena Vida do jornal espanhol El País, por vezes é preciso adotar algumas estratégias.

- Há que ter peso e medida;

- Moderar sempre o tom;

- Saber ouvir o outro;

- Respeitar as crenças e os valores da outra pessoa com quem se está a discutir;

- Ter cuidados com alguns gestos e postura;