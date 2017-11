Os Serviços Secretos, encarregues pela proteção do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, explicaram o motivo da detenção do suspeito, Ervin Pettaway, de 33 anos, após terem indicado, através do Twitter, que tinham um “suspeito sob custódia” por “atividade suspeita”.

O incidente obrigou as autoridades a encerrarem, durante cerca de uma hora, os acessos ao complexo presidencial, na praça de Lafayette e o portão norte, na Avenida Pensilvânia.

Donald Trump já tinha abandonado a Casa Branca, pouco tempo antes do sucedido.

O suspeito aproximou-se de um dos agentes de segurança que se encontrava nas imediações da Casa Branca, afirmando que tinha "deixado explosivos" na zona, indicaram os Serviços Secretos num comunicado.

Foram rapidamente mobilizadas equipas cinotécnicas e especialistas na desativação de explosivos, para examinarem o local.

No entanto, tudo não terá passado apenas de um susto, uma vez que não foram encontrados nenhuns explosivos.

O suspeito já foi acusado formalmente do crime de ameaça.