A polícia britânica está a investigar as novas alegações de assédio sexual feitas contra Kevin spacey, que terão ocorrido em 2008, em Londres.

Segundo a imprensa britânica, no dia um de novembro, a polícia de Londres recebeu um queixa sobre um ataque sexual. O queixoso alega que foi atacado por um homem, em 2008, mas a polícia não revelou a identidade do atacante. No entanto, a imprensa estrangeira acredita que se trata do ator Kevin Spacey.

De acordo com o The Sun, a acusação foi feita por um homem de agora 32 anos, que afirma ter sido abusado sexualmente depois de ele ter desmaiado na casa do ator. O homem dirigiu-se até à casa de Spacey para pedir ajuda para começar a sua carreira de ator.

O ator tem sido alvo de uma série de acusações de assédio sexual por vários membros da equipa de ‘House Of Cards’.